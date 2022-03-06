"Корея скоро будет территорией свободы по сравнению с Россией". Главное с брифинга Кулебы

Украина и Запад работают над полной международной изоляцией страны-оккупанта. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Говорит, "искореняем путинизм по всему миру". Это сложно, добавил он, но есть результаты, и пошел эффект домино. Уже 38 стран закрыли воздух для российской гражданской авиации, 113 компаний-гигантов вышли с рынка РФ.

"Это только начало болезненных потерь для РФ. Северная Корея такими темпами скоро превратится в территорию свободы по сравнению с Россией", – пообещал глава МИД.

Далее – тезисные пункты из речи Кулебы.

→ Пока одни страны, компании и корпорации делают максимум для отмежевания и изоляции РФ, некоторые пытаются усидеть на двух стульях: и помогать Украине, и торговать с оккупантами. Вскоре МИД начнет называть конкретные такие компании и страны – будут сюрпризы.

→ Некоторые лазейки остались для работы Visa и MasterCard у россиян. Нужно додавливать, чтобы отрезать полностью эти платежные системы для оккупантов.

→ Нынешних санкций мало, давление должно нарастать. На следующей неделе Украина ждет от G7 новый раунд болезненных санкций против РФ.

"Я всем, с кем беседовал последний день, очень четко сказал: мы благодарны за уже существующие санкции, но война продолжается, и нынешние санкции – полумеры. Если Запад остановится на этом пути, то половинчатые меры приведут к ужасным последствиям. Нельзя останавливаться в повышении давления на РФ, ведь она выдохнет, соберется с силами и еще сильнее ударит. Будем требовать новых санкций", – сообщил министр.

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→ Боевые самолеты от Польши для ВСУ. "Непростой вопрос", но продвигаемся. Обсуждал этот вопрос с Блинкеном вчера.

→ Закрыть небо. Прорабатываются разные варианты, как очистить небо Украины от российской нечисти. Нужно непрерывно давить на Запад в этом вопросе.

→ Риск вторжения войск Беларуси остается, как и из Приднестровья, но сейчас этого нет.

→ Членство в ЕС. Надо продавливать этот вопрос на всех фронтах, так как сейчас уникальный момент, который нужно использовать. За нас – миллионы граждан стран ЕС, нужно использовать этот потенциал.

→ Из 52 стран мира едут добровольцы бить российских оккупантов на стороне добра. Сколько всего их – не имеет права сообщать. Но общее число заявок – уже почти 22 000.

"Свобода – наивысшая ценность. Мы сделаем все, чтобы победить", – подытожил Кулеба.

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Евгений Пилипенко

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