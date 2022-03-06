Оккупанты хотели прорваться от Харькова к Днепру: всех уничтожили. Сводка от Арестовича

Вчера, 5 марта, была попытка российских оккупантов продвинуться от Харькова в направлении Днепра. Враг был уничтожен воздушно-десантными подразделениями ВСУ, сообщил на ежедневном брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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держится, сбивает самолеты врага и отражает наземные атаки. Сумы . Противник пробует продвинуться ближе к городу.

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Евгений Пилипенко

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