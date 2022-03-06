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Оккупанты хотели прорваться от Харькова к Днепру: всех уничтожили. Сводка от Арестовича

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 13:20
Оккупанты хотели прорваться от Харькова к Днепру: всех уничтожили. Сводка от Арестовича - Фото
Алексей Арестович

Вчера, 5 марта, была попытка российских оккупантов продвинуться от Харькова в направлении Днепра. Враг был уничтожен воздушно-десантными подразделениями ВСУ, сообщил на ежедневном брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Еще по пунктам ситуации на фронте:

  • На северо-запад от Киева наши войска наносят ракетно-артиллерийские удары по врагу.
  • По гуманитарным соображениям ВСУ заняли новые позиции в Буче и Гостомеле, чтобы не подставлять мирных жителей под неизбирательные удары артиллерии российских оккупантов.
  • Чернигов держится, сбивает самолеты врага и отражает наземные атаки.
  • Сумы. Противник пробует продвинуться ближе к городу.
  • В Харькове ВСУ вступали в контратаку и сейчас укрепляются на северных рубежах города.
  • В районе Брянки (зона ООС) наши войска отразили мощную атаку россиян – те понесли "огромные потери".
  • Мариуполь держится. Гуманитарной ситуацией там занимается правительство вместе с международными организациями, а ВСУ надежно держать оборону города.
  • Херсон. Противник несколько отступил от города, контролирует что-то небольшими подразделениями, граждане оказывают мирное сопротивление.
  • Враг пытается продвинуться в сторону Николаева и Вознесенска для создания угрозы для АЭС, но ситуация там контролируемая.
  • Николаев держится также, вчера отбросил несколько попыток оккупантов атаковать, отбросил вертолетный десант противника.
  • Одесса ведет ПВО- и морскую оборону, сбила два самолета врага.
  • Враг концентрирует усилия, чтобы продвинуться севернее Николаева.
Евгений Пилипенко
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Алексей Арестович
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