Оккупанты хотели прорваться от Харькова к Днепру: всех уничтожили. Сводка от Арестовича
06.03.2022, 13:20
Алексей Арестович
Вчера, 5 марта, была попытка российских оккупантов продвинуться от Харькова в направлении Днепра. Враг был уничтожен воздушно-десантными подразделениями ВСУ, сообщил на ежедневном брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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Еще по пунктам ситуации на фронте:
- На северо-запад от Киева наши войска наносят ракетно-артиллерийские удары по врагу.
- По гуманитарным соображениям ВСУ заняли новые позиции в Буче и Гостомеле, чтобы не подставлять мирных жителей под неизбирательные удары артиллерии российских оккупантов.
- Чернигов держится, сбивает самолеты врага и отражает наземные атаки.
- Сумы. Противник пробует продвинуться ближе к городу.
- В Харькове ВСУ вступали в контратаку и сейчас укрепляются на северных рубежах города.
- В районе Брянки (зона ООС) наши войска отразили мощную атаку россиян – те понесли "огромные потери".
- Мариуполь держится. Гуманитарной ситуацией там занимается правительство вместе с международными организациями, а ВСУ надежно держать оборону города.
- Херсон. Противник несколько отступил от города, контролирует что-то небольшими подразделениями, граждане оказывают мирное сопротивление.
- Враг пытается продвинуться в сторону Николаева и Вознесенска для создания угрозы для АЭС, но ситуация там контролируемая.
- Николаев держится также, вчера отбросил несколько попыток оккупантов атаковать, отбросил вертолетный десант противника.
- Одесса ведет ПВО- и морскую оборону, сбила два самолета врага.
- Враг концентрирует усилия, чтобы продвинуться севернее Николаева.
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