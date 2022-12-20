США и союзники будут обеспечивать ВСУ вооружениями и боеприпасами весь 2023 год — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что США и другие союзники будут обеспечивать Вооруженные Силы Украины весь 2023 год. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, оборонная промышленность США и других стран уже работает на помощь Силам обороны Украины — ВПК союзников является одной из главных тем каждой встречи в формате "Рамштайн".

Он отметил, что уже произошли заказы для заводов в США, Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах, которые работают над обеспечением Украины.

"Я скажу откровенно, что на следующий год заключено множество контрактов на поставки вооружений и амуниции, на протяжении всего 2023 года нас ожидают стабильные поставки, чтобы обеспечить наше сопротивление и способность побеждать", — заявил министр.

Читайте также: Зеленский назвал оружие для победы: NASAMS, танки Leopard, истребители Gripen и САУ Archer

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.