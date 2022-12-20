UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США и союзники будут обеспечивать ВСУ вооружениями и боеприпасами весь 2023 год — Резников

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 17:24
США и союзники будут обеспечивать ВСУ вооружениями и боеприпасами весь 2023 год — Резников - Фото
Марк Милли, Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что США и другие союзники будут обеспечивать Вооруженные Силы Украины весь 2023 год. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, оборонная промышленность США и других стран уже работает на помощь Силам обороны Украины — ВПК союзников является одной из главных тем каждой встречи в формате "Рамштайн". 

Он отметил, что уже произошли заказы для заводов в США, Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах, которые работают над обеспечением Украины. 

"Я скажу откровенно, что на следующий год заключено множество контрактов на поставки вооружений и амуниции, на протяжении всего 2023 года нас ожидают стабильные поставки, чтобы обеспечить наше сопротивление и способность побеждать", — заявил министр.

Читайте также: Зеленский назвал оружие для победы: NASAMS, танки Leopard, истребители Gripen и САУ Archer 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война минобороны военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 