США и союзники будут обеспечивать ВСУ вооружениями и боеприпасами весь 2023 год — Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что США и другие союзники будут обеспечивать Вооруженные Силы Украины весь 2023 год. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, оборонная промышленность США и других стран уже работает на помощь Силам обороны Украины — ВПК союзников является одной из главных тем каждой встречи в формате "Рамштайн".
Он отметил, что уже произошли заказы для заводов в США, Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах, которые работают над обеспечением Украины.
"Я скажу откровенно, что на следующий год заключено множество контрактов на поставки вооружений и амуниции, на протяжении всего 2023 года нас ожидают стабильные поставки, чтобы обеспечить наше сопротивление и способность побеждать", — заявил министр.
- Резников говорил, что российские оккупанты могут создать ударную группировку в Беларуси в январе-феврале 2023 года, которая будет состоять из мобилизованных.
- Он уточнил заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного о нуждах армии по вооружениям от партнеров.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявлял Залужный.
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