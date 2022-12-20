Резников уточнил слова Залужного о нуждах по оружию: Для одной операции, а не для победы
Министр обороны Алексей Резников уточнил заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного о нуждах армии по вооружениям от партнеров. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, не все правильно поняли высказывание Залужного — цифры, которые озвучил главком, необходимы для победы в одной конкретной операции, а не для окончания войны.
"Да, эти цифры реалистичные. Вместе с нашими партнерами и нашим оборонным комплексом мы собираемся это обеспечить", — сказал министр.
Резников отметил, что для выхода на границы 1991 года нужно больше техники и вооружений, о чем Украина информирует союзников.
Ранее в интервью The Economist Залужный заявил, что для выхода на рубежи 23 февраля ВСУ нужно 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявлял Залужный.
- Главком подчеркнул, что доверяет украинским генералам, в частности, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.
- Он считает, что мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев.
Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и забросает Украину трупами, он проиграет
Комментарии