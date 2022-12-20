Резников уточнил слова Залужного о нуждах по оружию: Для одной операции, а не для победы

Министр обороны Алексей Резников уточнил заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного о нуждах армии по вооружениям от партнеров. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, не все правильно поняли высказывание Залужного — цифры, которые озвучил главком, необходимы для победы в одной конкретной операции, а не для окончания войны.

"Да, эти цифры реалистичные. Вместе с нашими партнерами и нашим оборонным комплексом мы собираемся это обеспечить", — сказал министр.

Резников отметил, что для выхода на границы 1991 года нужно больше техники и вооружений, о чем Украина информирует союзников.

Ранее в интервью The Economist Залужный заявил, что для выхода на рубежи 23 февраля ВСУ нужно 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.

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Дмитро Гриниченко

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