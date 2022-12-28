UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ООН назвала цифры жертв войны России среди гражданских. Реальные цифры "значительно выше"

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 10:47
ООН назвала цифры жертв войны России среди гражданских. Реальные цифры
Могилы мариупольцев (Фото: EPA)

С 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения; в это число входит 6884 убитых и 10 947 раненых людей. Такие цифры назвали на 26 декабря в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ООН отметили, что большинство зафиксированных жертв среди гражданских – от оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха.

Среди погибших от агрессивной войны России – 2719 мужчин и 1832 женщины, 175 девочек и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1904 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранены 2364 мужчины, 1709 женщин, 229 девочек и 318 мальчиков, а также 253 ребенка и 6074 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Читайте также: Около 100 000 киевлян воюют против российского агрессора

Наибольшее число жертв – в Донецкой и Луганской областях: 9695 человек (4052 погибших и 5643 раненых), причем на свободной территории – 7579 жертв (3569 убитых и 4 010 раненых), на временно оккупированной – 2116 (483/1633).

В других областях, которые были под контролем Украины на момент инцидентов, – 8136 жертв (2832 убитых и 5304 раненых).

В ООН подчеркнули, что реальные цифры жертв "значительно выше", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Например, это касается пока оккупированных Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, деоккупированного Изюма.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России ООН война смерть отчет потери гибель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 