ООН назвала цифры жертв войны России среди гражданских. Реальные цифры "значительно выше"

С 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, зафиксировало 17 831 жертву среди гражданского населения; в это число входит 6884 убитых и 10 947 раненых людей. Такие цифры назвали на 26 декабря в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

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В ООН отметили, что большинство зафиксированных жертв среди гражданских – от оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха.

Среди погибших от агрессивной войны России – 2719 мужчин и 1832 женщины, 175 девочек и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1904 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранены 2364 мужчины, 1709 женщин, 229 девочек и 318 мальчиков, а также 253 ребенка и 6074 взрослых, пол которых пока неизвестен.

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Наибольшее число жертв – в Донецкой и Луганской областях: 9695 человек (4052 погибших и 5643 раненых), причем на свободной территории – 7579 жертв (3569 убитых и 4 010 раненых), на временно оккупированной – 2116 (483/1633).

В других областях, которые были под контролем Украины на момент инцидентов, – 8136 жертв (2832 убитых и 5304 раненых).

В ООН подчеркнули, что реальные цифры жертв "значительно выше", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Например, это касается пока оккупированных Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, деоккупированного Изюма.

В начале декабря 2022 года в Офисе президента сообщили, что с начала большой войны погибли до 13 000 украинских военнослужащих.

За 27 декабря, по данным Генштаба, ВСУ уничтожили 550 оккупантов и 22 единицы техники.

Євген Пилипенко

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