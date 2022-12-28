ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов и 22 единицы техники — потери России от Генштаба
Вооруженные Силы Украины уничтожили 550 российских оккупантов и 22 единицы техники противника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке Генштаба военные заявляли, что за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки в районе Площанки и Червонопоповки Луганской области, Спорного, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Андреевки, Водяного, Марьинки, Победы и Золотой Нивы Донецкой области.
Общие потери противника за время большой войны составили:
— личного состава — около 103 770 человек (+550);
— танков — 3017 (+1);
— боевых бронированных машин — 6037 (+13);
— артиллерийских систем — 1999 (+1);
— РСЗО — 418;
— средств ПВО — 212;
— самолетов — 283;
— вертолетов — 267;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1707;
— крылатых ракет — 653;
— кораблей/катеров — 16;
— автомобильной техники и автоцистерн — 4660 (+8);
— специальной техники — 179.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- ВСУ замедлили продвижение россиян в районе Бахмута, противник может инициировать оперативную паузу, заявили в ISW.
- Недавно ВСУ отбили атаки российских оккупантов в более 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей за сутки.
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