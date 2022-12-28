ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов и 22 единицы техники — потери России от Генштаба

Вооруженные Силы Украины уничтожили 550 российских оккупантов и 22 единицы техники противника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке Генштаба военные заявляли, что за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки в районе Площанки и Червонопоповки Луганской области, Спорного, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Андреевки, Водяного, Марьинки, Победы и Золотой Нивы Донецкой области.

Общие потери противника за время большой войны составили:

— личного состава — около 103 770 человек (+550);

— танков — 3017 (+1);

— боевых бронированных машин — 6037 (+13);

— артиллерийских систем — 1999 (+1);

— РСЗО — 418;

— средств ПВО — 212;

— самолетов — 283;

— вертолетов — 267;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1707;

— крылатых ракет — 653;

— кораблей/катеров — 16;

— автомобильной техники и автоцистерн — 4660 (+8);

— специальной техники — 179.

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Дмитро Гриниченко

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