Россияне потеряли в боях больше техники, чем у них было на начало большой войны – Генштаб

За 10 месяцев полномасштабной войны россияне потеряли больше военной техники, чем у них было по состоянию на 23 февраля при подготовке к вторжению. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов в комментарии Укринформу.

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"В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, таким как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество вооружения и военной техники, которое было у группировки противника до начала вторжения", – сказал Громов.

Он подчеркнул, что сейчас россияне всеми силами пытаются за счет мобилизованных, бывших заключенных и ЧВК сковать действия ВСУ, принять все меры для ресурсного истощения украинских военных. При этом для Кремля любые потери в живой силе, а особенно из числа мобилизованных, приемлемы, отметил бригадный генерал.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 31 декабря украинские силы уничтожили 105 960 россиян, 3029 танков оккупантов, 6075 боевых бронемашин, 2016 артсистем, 423 средств ПВО, 283 самолета, 269 вертолетов, 4707 единиц автомобильной техники.

Российское руководство приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

Оксана Житнюк

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