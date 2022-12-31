Россияне потеряли в боях больше техники, чем у них было на начало большой войны – Генштаб
За 10 месяцев полномасштабной войны россияне потеряли больше военной техники, чем у них было по состоянию на 23 февраля при подготовке к вторжению. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов в комментарии Укринформу.
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"В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, таким как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество вооружения и военной техники, которое было у группировки противника до начала вторжения", – сказал Громов.
Он подчеркнул, что сейчас россияне всеми силами пытаются за счет мобилизованных, бывших заключенных и ЧВК сковать действия ВСУ, принять все меры для ресурсного истощения украинских военных. При этом для Кремля любые потери в живой силе, а особенно из числа мобилизованных, приемлемы, отметил бригадный генерал.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 31 декабря украинские силы уничтожили 105 960 россиян, 3029 танков оккупантов, 6075 боевых бронемашин, 2016 артсистем, 423 средств ПВО, 283 самолета, 269 вертолетов, 4707 единиц автомобильной техники.
- Российское руководство приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.
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