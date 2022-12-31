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Россияне потеряли в боях больше техники, чем у них было на начало большой войны – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 22:26
Россияне потеряли в боях больше техники, чем у них было на начало большой войны – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: Ukrinform)

За 10 месяцев полномасштабной войны россияне потеряли больше военной техники, чем у них было по состоянию на 23 февраля при подготовке к вторжению. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов в комментарии Укринформу.

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"В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, таким как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество вооружения и военной техники, которое было у группировки противника до начала вторжения", – сказал Громов.

Он подчеркнул, что сейчас россияне всеми силами пытаются за счет мобилизованных, бывших заключенных и ЧВК сковать действия ВСУ, принять все меры для ресурсного истощения украинских военных. При этом для Кремля любые потери в живой силе, а особенно из числа мобилизованных, приемлемы, отметил бригадный генерал.

Оксана Житнюк
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