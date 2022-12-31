Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 710 оккупантов, 43 единицы техники и сбили вертолет
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 710 российских оккупантов, 43 единицы техники и сбили вертолет. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 105960 (+710),
— танков — 3029 (+3),
— боевых бронированных машин — 6075 (+16),
— артиллерийских систем — 2016 (+6),
— РСЗО — 423,
— средств ПВО — 213 (+1),
— самолетов — 283,
— вертолетов — 269 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1746 (+6),
— крылатых ракет — 711,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4707 (+24),
— специальной техники — 180.
- Российское руководство приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.
- Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки — обсудили возможные действия РФ в ближайшее время.
- Российская армия сможет восстановиться после потерь в Украине минимум за пять лет, сказал министр обороны Алексей Резников.
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