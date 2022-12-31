Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 710 оккупантов, 43 единицы техники и сбили вертолет

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 710 российских оккупантов, 43 единицы техники и сбили вертолет. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 105960 (+710),

— танков — 3029 (+3),

— боевых бронированных машин — 6075 (+16),

— артиллерийских систем — 2016 (+6),

— РСЗО — 423,

— средств ПВО — 213 (+1),

— самолетов — 283,

— вертолетов — 269 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1746 (+6),

— крылатых ракет — 711,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4707 (+24),

— специальной техники — 180.

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Дмитро Гриниченко

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