Зеленский провел заседание Ставки — обсудили возможные действия РФ в ближайшее время
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На заседании были заслушаны доклады об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника в ближайшее время.
Участники также сосредоточились на обеспечении подразделений Сил обороны Украины на самых горячих участках фронта вооружениями и другими средствами.
Был поднят вопрос усовершенствования противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.
Отдельно была рассмотрена информация о восстановлении энергетической системы после недавних ударов оккупантов.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Было выпущено около 70 ракет, 54 из них сбили ПВО ВСУ.
- Россия, скорее всего, и в дальнейшем будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник ГУР Буданов.
Читайте также: Зеленский: Возможно, Россия еще раз попытается погрузить Украину во тьму перед Новым годом
Комментарии