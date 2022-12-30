Зеленский провел заседание Ставки — обсудили возможные действия РФ в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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На заседании были заслушаны доклады об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника в ближайшее время.

Участники также сосредоточились на обеспечении подразделений Сил обороны Украины на самых горячих участках фронта вооружениями и другими средствами.

Был поднят вопрос усовершенствования противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

Отдельно была рассмотрена информация о восстановлении энергетической системы после недавних ударов оккупантов.

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Дмитро Гриниченко

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