Зеленский: Возможно, Россия еще раз попытается погрузить Украину во тьму перед Новым годом
Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что российские оккупанты, возможно, еще раз попытаются испортить нам Новый год, но мы устоим. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
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"Осталось два дня этого года. Возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали в темноте. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать", – сказал Зеленский.
"Но что бы ни планировали они, мы знаем о себе одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнений. И они будут нести наказание за эту страшную войну. Максимальное", – добавил президент.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Было выпущено около 70 ракет, 54 из них сбили ПВО ВСУ.
- Россия, скорее всего, и в дальнейшем будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник ГУР Буданов.
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