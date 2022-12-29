Зеленский: Возможно, Россия еще раз попытается погрузить Украину во тьму перед Новым годом

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что российские оккупанты, возможно, еще раз попытаются испортить нам Новый год, но мы устоим. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Осталось два дня этого года. Возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали в темноте. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать", – сказал Зеленский.

"Но что бы ни планировали они, мы знаем о себе одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнений. И они будут нести наказание за эту страшную войну. Максимальное", – добавил президент.

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Вадим Ребрина

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