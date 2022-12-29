Ракетные удары по инфраструктуре продолжатся, но не на таком уровне — Буданов

Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

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По его словам, удары оккупантов по энергетике, вероятно, продолжатся и дальше.

Одновременно он предположил, что противник не сможет поддерживать существующий уровень атак из-за истощения запасов ракет и неспособности российской промышленности их пополнить.

Также Буданов снова сказал, что Иран до сих пор не поставил ракеты захватчикам, зная, что западные страны, вероятно, введут новые меры в отношении Тегерана.

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Дмитро Гриниченко

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