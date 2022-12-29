Ракетные удары по инфраструктуре продолжатся, но не на таком уровне — Буданов
Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.
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По его словам, удары оккупантов по энергетике, вероятно, продолжатся и дальше.
Одновременно он предположил, что противник не сможет поддерживать существующий уровень атак из-за истощения запасов ракет и неспособности российской промышленности их пополнить.
Также Буданов снова сказал, что Иран до сих пор не поставил ракеты захватчикам, зная, что западные страны, вероятно, введут новые меры в отношении Тегерана.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сообщили в Воздушных силах.
- Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре, 60 из них сбила противовоздушная оборона, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
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