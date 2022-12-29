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Ракетные удары по инфраструктуре продолжатся, но не на таком уровне — Буданов

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 08:16
Ракетные удары по инфраструктуре продолжатся, но не на таком уровне — Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

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По его словам, удары оккупантов по энергетике, вероятно, продолжатся и дальше.

Одновременно он предположил, что противник не сможет поддерживать существующий уровень атак из-за истощения запасов ракет и неспособности российской промышленности их пополнить.

Также Буданов снова сказал, что Иран до сих пор не поставил ракеты захватчикам, зная, что западные страны, вероятно, введут новые меры в отношении Тегерана. 

Читайте также: Буданов: РФ может нанести еще два-три удара по 70-75 ракет. Потом они закончатся вообще

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар разведка Кирилл Буданов критическая инфраструктура
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