Буданов: РФ может нанести еще два-три удара по 70-75 ракет. Потом они закончатся вообще
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у РФ хватит ракет еще на две-три массированные атаки по Украине. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
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По его словам, если взять чисто математические расчеты, то у россиян хватит ракет на два-три раза, если говорить о залпе в 70-75 ракет за один раз. Он отметил, что после этого они закончатся вообще.
Буданов заявил, что сейчас России требуется больше времени на подготовку массированных ударов — сначала оккупанты атаковали критическую инфраструктуру раз в неделю, потом — раз в 10 дней, потом — раз в две недели, а сейчас еще дольше.
"Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их попытках – это нереально", — сказал военачальник.
- Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией. Также начальник ГУР сказал, что Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру.
- Он подтвердил, что нынешний внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович служил в разведке. Кроме того, он прокомментировал заявление диктатора Владимира Путина о скорой постановке на боевое дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".
- Генерал сказал, что Китай, как понимает украинская разведка, не передаст России никаких вооружений. Иран также не поставил оккупантам ни одной ракеты.
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