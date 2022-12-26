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Буданов: РФ может нанести еще два-три удара по 70-75 ракет. Потом они закончатся вообще

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 12:21
Буданов: РФ может нанести еще два-три удара по 70-75 ракет. Потом они закончатся вообще - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у РФ хватит ракет еще на две-три массированные атаки по Украине. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, если взять чисто математические расчеты, то у россиян хватит ракет на два-три раза, если говорить о залпе в 70-75 ракет за один раз. Он отметил, что после этого они закончатся вообще. 

Буданов заявил, что сейчас России требуется больше времени на подготовку массированных ударов — сначала оккупанты атаковали критическую инфраструктуру раз в неделю, потом — раз в 10 дней, потом — раз в две недели, а сейчас еще дольше. 

"Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их попытках – это нереально", — сказал военачальник. 

Читайте также: Буданов: Украина ожидает интенсификации военной помощи Запада — это ускорит поражение РФ

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война разведка Кирилл Буданов
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