Президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении поблагодарил бойцов украинской противовоздушной обороны, которые сегодня успешно отразили очередную российскую атаку.
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"Прежде всего хочу поблагодарить наших бойцов Воздушных сил, украинской ПВО, которая сегодня успешно отразила очередную российскую атаку. Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов", – сказал президент.
По его словам, отличились воины по всей Украине, "а особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня самые большие".
К сожалению, отметил Зеленский, есть и несколько попаданий. Энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов, сообщил он.
По состоянию на этот вечер отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Особенно сложно в Киевской области и столице, Львовской области, Одессе и области, Херсоне и области, Винницкой и Закарпатской областям, рассказал президент.
"Но это не сравнить с тем, что могло быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО", – отметил президент.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Было выпущено около 70 ракет, 54 из них сбили ПВО ВСУ.
- Россия, скорее всего, и в дальнейшем будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник ГУР Буданов.
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