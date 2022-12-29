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В первую очередь хочу поблагодарить нашу ПВО — видеообращение Зеленского видео

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 23:21
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)
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Президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении поблагодарил бойцов украинской противовоздушной обороны, которые сегодня успешно отразили очередную российскую атаку.

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"Прежде всего хочу поблагодарить наших бойцов Воздушных сил, украинской ПВО, которая сегодня успешно отразила очередную российскую атаку. Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов", – сказал президент.

По его словам, отличились воины по всей Украине, "а особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня самые большие".

К сожалению, отметил Зеленский, есть и несколько попаданий. Энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов, сообщил он.

По состоянию на этот вечер отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Особенно сложно в Киевской области и столице, Львовской области, Одессе и области, Херсоне и области, Винницкой и Закарпатской областям, рассказал президент.

"Но это не сравнить с тем, что могло быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО", – отметил президент.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский пво ракетный удар электроэнергия
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