Генштаб: Россия выпустила более 69 ракет, 54 сбила ПВО. Полеты в Беларуси были для наводки

Во время массированного удара по Украине 29 декабря российские оккупанты выпустили более 69 ракет, 54 из которых сбила противовоздушная оборона. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, с 07:00 противник нанес массированный ракетный удар по Украине. Были выпущены крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а также зенитные управляемые ракеты из комплексов С-300 и С-400 по объектам критической инфраструктуры во всех регионах Украины.

Противник применил более 69 ракет, ПВО сбила 54 ракеты.

Громов заявил, что полеты тактической авиации и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У на территории Беларуси в последнее время были нужны захватчикам для выявления украинской ПВО.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что РФ якобы выпустила по Украине "более 120 ракет". Эти данные опровергает официальная информация Генерального штаба.

Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом, по предварительной информации, 16 ракет противника. Повреждено промышленное предприятие и детская площадка.

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Дмитро Гриниченко

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