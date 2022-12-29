Над Киевом, по предварительной информации, сбито 16 российских ракет – Кличко
29.12.2022, 10:42
Виталий Кличко (Фото - Киевский городской совет)
Утром сегодня, 29 декабря, Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом, по предварительной информации, 15 ракет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Немного позже он уточнил, что 16.
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"По предварительной информации Сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет", – написал Кличко.
"Уточнение от Сил ПВО – уже 16 ракет уничтожили над Киевом", – сообщил Кличко через 12 минут.
По состоянию на 10:40: в Киеве трое раненых – сбитая ракета упала на жилые дома в частном секторе Дарницы.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
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