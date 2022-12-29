Утром сегодня, 29 декабря, Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом, по предварительной информации, 15 ракет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Немного позже он уточнил, что 16.

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"По предварительной информации Сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет", – написал Кличко.

"Уточнение от Сил ПВО – уже 16 ракет уничтожили над Киевом", – сообщил Кличко через 12 минут.

По состоянию на 10:40: в Киеве трое раненых – сбитая ракета упала на жилые дома в частном секторе Дарницы.

Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.

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Наталія Медведєва

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