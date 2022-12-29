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Над Киевом, по предварительной информации, сбито 16 российских ракет – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 10:42
Над Киевом, по предварительной информации, сбито 16 российских ракет – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото - Киевский городской совет)

Утром сегодня, 29 декабря, Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом, по предварительной информации, 15 ракет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Немного позже он уточнил, что 16.

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"По предварительной информации Сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет", – написал Кличко.

"Уточнение от Сил ПВО – уже 16 ракет уничтожили над Киевом", – сообщил Кличко через 12 минут.

По состоянию на 10:40: в Киеве трое раненых – сбитая ракета упала на жилые дома в частном секторе Дарницы.

Читайте также: В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО, обломки ракеты РФ повредили дом и машину

Наталія Медведєва
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