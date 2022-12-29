В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО, обломки ракеты РФ повредили дом и машину

Российские оккупанты пытаются нанести очередной удар по критической инфраструктуре Киева, обломки ракеты повредили дом и машину. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Во время атаки в столице сработала противовоздушная оборона, обломки сбитой ракеты повредили частный дом в Дарницком районе и припаркованный автомобиль.

Информация о возможных жертвах уточняется.

В КГВА призвали жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Цель такого военного преступления РФ – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Владимира Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.

ВАЖНО. При значительном перерыве в электроснабжении активируется работа пунктов несокрушимости. . При значительном перерыве в электроснабжении активируется работа пунктов несокрушимости. Карта таких пунктов . Там будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Бесплатно и круглосуточно. Будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

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Дмитро Гриниченко

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