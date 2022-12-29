В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО, обломки ракеты РФ повредили дом и машину
Российские оккупанты пытаются нанести очередной удар по критической инфраструктуре Киева, обломки ракеты повредили дом и машину. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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Во время атаки в столице сработала противовоздушная оборона, обломки сбитой ракеты повредили частный дом в Дарницком районе и припаркованный автомобиль.
Информация о возможных жертвах уточняется.
В КГВА призвали жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Цель такого военного преступления РФ – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Владимира Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.
- Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
- В прошлый раз Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины 16 декабря. ПВО отработала "неплохо", сообщили в Воздушных силах.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
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