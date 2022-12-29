Ракетный удар по Киеву. Повреждено промышленное предприятие и детская площадка на Печерске
29.12.2022, 10:54
Украинская ПВО (Фото: Воздушные силы ВСУ)
В результате ракетной атаки на Киев утром 29 декабря повреждено промышленное предприятие и детская площадка. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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По словам начальника КГВА Сергея Попко, обломки сбитых ракет повредили два частных дома в Дарницком районе.
Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка на Печерске.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом, по предварительной информации, 16 ракет противника.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
- В прошлый раз Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины 16 декабря. ПВО отработала "неплохо", сообщили в Воздушных силах.
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