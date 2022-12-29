Ракетный удар по Киеву. Повреждено промышленное предприятие и детская площадка на Печерске

В результате ракетной атаки на Киев утром 29 декабря повреждено промышленное предприятие и детская площадка. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, обломки сбитых ракет повредили два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка на Печерске.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом, по предварительной информации, 16 ракет противника.

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Дмитро Гриниченко

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