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Утром Россия выпустила по Украине более 120 ракет – Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 09:44
Утром Россия выпустила по Украине более 120 ракет – Офис президента - Фото
Михаил Подоляк (Фото: Офис президента)

Утром 29 декабря Россия выпустила по Украине более 120 ракет. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских", – написал Подоляк.

Он добавил комментарий, что ожидает "новых предложений" от тех, кто желает гарантий безопасности для России.

"Ждем очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантии безопасности для России" и о нежелательности провокаций", – заявил советник главы ОП.

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Наталія Медведєва
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