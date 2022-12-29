Утром Россия выпустила по Украине более 120 ракет – Офис президента

Утром 29 декабря Россия выпустила по Украине более 120 ракет. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских", – написал Подоляк.

Он добавил комментарий, что ожидает "новых предложений" от тех, кто желает гарантий безопасности для России.

"Ждем очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантии безопасности для России" и о нежелательности провокаций", – заявил советник главы ОП.

Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.

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Наталія Медведєва

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