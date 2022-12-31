Генштаб: ВСУ ударили по россиянам в Херсонской области — уничтожено около 200 оккупантов
Вооруженные Силы Украины ударили по российским оккупантам в Херсонской области, в результате чего уничтожено около 200 военных РФ. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник продолжает нести потери — подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря в районе Федоровки Каховского района Херсонской области, было ликвидировано около 200 военнослужащих, информация о раненых уточняется.
Также в районе Пологов и Великой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 человек ранеными, уничтожено пять единиц военной техники разных видов, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также три удара по позициям ЗРК.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, семь районов сосредоточения пехоты и техники, пять складов боеприпасов, а также две радиолокационные станции.
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