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Генштаб: ВСУ ударили по россиянам в Херсонской области — уничтожено около 200 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 07:19
Генштаб: ВСУ ударили по россиянам в Херсонской области — уничтожено около 200 оккупантов - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр'')

Вооруженные Силы Украины ударили по российским оккупантам в Херсонской области, в результате чего уничтожено около 200 военных РФ. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник продолжает нести потери — подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря в районе Федоровки Каховского района Херсонской области, было ликвидировано около 200 военнослужащих, информация о раненых уточняется.

Также в районе Пологов и Великой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 человек ранеными, уничтожено пять единиц военной техники разных видов, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов. 

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также три удара по позициям ЗРК. 

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, семь районов сосредоточения пехоты и техники, пять складов боеприпасов, а также две радиолокационные станции. 

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Дмитро Гриниченко
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