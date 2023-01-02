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Воронеж разбудили взрывы. Там аэродром Балтимор, откуда россияне бомбят Украину – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 02:48
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2 января около 01:37 ночи в российском городе Воронеж прогремело по меньшей мере два взрыва. Об этом пишут местные жители в пабликах соцсетей.

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Там же выкладывают первые ролики с уличных камер наблюдения и фото зарева на горизонте.

Подтвердить их аутентичность пока невозможно.

Сирена воздушной тревоги со стороны аэродрома (со слов автора видео, выложенного в запрещенную в Украине соцсеть ВКонтакте):

Сообщения местных россиян: 

До ближайшей точки на территории Украины от Воронежа – около 180 км по прямой:

В Советском районе города расположен военный аэродром Балтимор с бомбардировщиками Су-34: он используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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