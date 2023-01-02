2 января около 01:37 ночи в российском городе Воронеж прогремело по меньшей мере два взрыва. Об этом пишут местные жители в пабликах соцсетей.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Там же выкладывают первые ролики с уличных камер наблюдения и фото зарева на горизонте.
Подтвердить их аутентичность пока невозможно.
Сирена воздушной тревоги со стороны аэродрома (со слов автора видео, выложенного в запрещенную в Украине соцсеть ВКонтакте):
Сообщения местных россиян:
До ближайшей точки на территории Украины от Воронежа – около 180 км по прямой:
В Советском районе города расположен военный аэродром Балтимор с бомбардировщиками Су-34: он используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года.
Новость дополняется...
- Утром 5 декабря 2022 года на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью после прилета чего-то произошли взрывы. Повреждены самолеты, были убиты несколько военных.
- Ночью 26 декабря атака в Энгельсе повторилась: ПВО РФ снова ее "проспала".
- Днем 29 декабря в Энгельсе взвыла сирена и работала ПВО.
- РФ утверждает, что это были атаки украинских беспилотников. В Украине не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.
- Источник FT заявил о новых возможностях ВСУ: "Больше нет ограничений по дальности, поразим цели даже в Сибири".
Комментарии