Минобороны о "замедлении" боев за Бахмут: У РФ есть ресурсы, на Донбассе много наемников

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у России много ресурсов для продолжения войны, комментируя заявление разведки Великобритании о якобы "замедлении" боев за Бахмут. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, эпицентром боев сейчас является Донецкая область, где россияне концентрируют наибольшее количество техники, вооружений и пехоты.

"С одной стороны — наша победа, что мы там держимся; с другой стороны, надо понимать цену — это очень сложные и изнурительные бои для наших воинов. Все, что нужно в войне — мощная мотивация и профессионализм, которые у нас есть, но вооружений нужно больше", — сказала Маляр.

Она отметила, что сложно делать однозначные прогнозы насчет интенсивности боев, так как оккупанты подключают частные армии, кроме регулярных войск — речь идет о ЧВК Вагнера кремлевского олигарха Евгения Пригожина и ЧВК Патриот министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"У них есть огромный человеческий ресурс, который они пытаются привлекать. Не нужно недооценивать ресурс РФ как государства, возможно, они не смогут вести боевые действия с такой интенсивностью как раньше, но у них еще достаточно ресурсов, чтобы вести эту войну. Нам ни в коем случае нельзя расслабляться", — резюмировала замминистра.

В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.

2 января в ВСУ сообщали, что в течение суток было 34 боевых столкновения, противник потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными.

Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Дмитро Гриниченко

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