UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны о "замедлении" боев за Бахмут: У РФ есть ресурсы, на Донбассе много наемников

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 16:27
Минобороны о
Боец ВСУ в Бахмуте (Фото: EPA)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у России много ресурсов для продолжения войны, комментируя заявление разведки Великобритании о якобы "замедлении" боев за Бахмут. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, эпицентром боев сейчас является Донецкая область, где россияне концентрируют наибольшее количество техники, вооружений и пехоты. 

"С одной стороны — наша победа, что мы там держимся; с другой стороны, надо понимать цену — это очень сложные и изнурительные бои для наших воинов. Все, что нужно в войне — мощная мотивация и профессионализм, которые у нас есть, но вооружений нужно больше", — сказала Маляр.

Она отметила, что сложно делать однозначные прогнозы насчет интенсивности боев, так как оккупанты подключают частные армии, кроме регулярных войск — речь идет о ЧВК Вагнера кремлевского олигарха Евгения Пригожина и ЧВК Патриот министра обороны РФ Сергея Шойгу

"У них есть огромный человеческий ресурс, который они пытаются привлекать. Не нужно недооценивать ресурс РФ как государства, возможно, они не смогут вести боевые действия с такой интенсивностью как раньше, но у них еще достаточно ресурсов, чтобы вести эту войну. Нам ни в коем случае нельзя расслабляться", — резюмировала замминистра. 

Читайте также: Вряд ли Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели – Лондон

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс минобороны бахмут Анна Маляр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
ПАРТНЕР-ИНВЕСТОР
Киев МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 