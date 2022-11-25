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Провели разведку 150 объектов врага. ГУР отчиталось о работе со спутниками фонда Притулы

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 19:50
Провели разведку 150 объектов врага. ГУР отчиталось о работе со спутниками фонда Притулы - Фото
Фото: ГУР МО

Главное управление разведки Минобороны провело космическую разведку объектов российских оккупантов благодаря помощи фонда Сергея Притулы, который провел сбор средств среди патриотов Украины и предоставил разведчикам необходимые инструменты. Об этом сообщает ГУР.

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Как отмечается, ГУР провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников.

"Это стало возможным благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом Сергея Притулы, передавшего в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников", – говорится в сообщении.

В целом благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины, выявлено и подтверждено около 2600 единиц военной техники:

- танки; 

- САУ;

- ББМ;

- вертолеты;

- ОТРК "Искандер";

- ЗРК С-300;

- ЗРПК "Панцирь-С1";

- вражеские РЛС;

- понтонные переправы;

- катера и палатки в местах расположения подразделений врага.

"Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью", – сообщили разведчики.

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Наталія Медведєва
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спутник война гур сергей притула ICEYE
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