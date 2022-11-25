Провели разведку 150 объектов врага. ГУР отчиталось о работе со спутниками фонда Притулы
Главное управление разведки Минобороны провело космическую разведку объектов российских оккупантов благодаря помощи фонда Сергея Притулы, который провел сбор средств среди патриотов Украины и предоставил разведчикам необходимые инструменты. Об этом сообщает ГУР.
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Как отмечается, ГУР провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников.
"Это стало возможным благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом Сергея Притулы, передавшего в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников", – говорится в сообщении.
В целом благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины, выявлено и подтверждено около 2600 единиц военной техники:
- танки;
- САУ;
- ББМ;
- вертолеты;
- ОТРК "Искандер";
- ЗРК С-300;
- ЗРПК "Панцирь-С1";
- вражеские РЛС;
- понтонные переправы;
- катера и палатки в местах расположения подразделений врага.
"Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью", – сообщили разведчики.
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- 18 августа фонд Притулы приобрел для нужд ВСУ в бессрочное пользование мощности финского космического спутника компании ICEYE.
- Также ICEYE более чем на год предоставит ВСУ доступ к базе данных спутниковых снимков всего своего созвездия спутников.
- Эти услуги оплатили с помощью денег, которые фонд изначально собирал на покупку БПЛА Bayraktar. Турецкий производитель передал ВСУ эти дроны бесплатно.
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