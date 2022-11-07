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"Народные Байрактары" уже бьют российских оккупантов на поле боя – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 19:50
Видео: YouTube-канал Сергея Притулы
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Волонтер Сергей Притула показал видео работы "народных Байрактаров", на которые украинцы собрали 600 млн грн за несколько дней, но турецкая компания Baykar передала беспилотники бесплатно.

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Притула сообщил, что "Трясця", "Ковінька" і "Халепа" (названия, которые получили беспилотники, – ред.) уже бьют врага на поле боя.

На видео показаны несколько эпизодов точных попаданий "Байрактаоров" по российским танкам.

Читайте также: "Повернись живим" впервые купил "Байрактары": как это удалось. Рассказ от первого лица

Оксана Житнюк
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война байрактар народный байрактар сергей притула Bayraktar
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