Волонтер Сергей Притула показал видео работы "народных Байрактаров", на которые украинцы собрали 600 млн грн за несколько дней, но турецкая компания Baykar передала беспилотники бесплатно.

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Притула сообщил, что "Трясця", "Ковінька" і "Халепа" (названия, которые получили беспилотники, – ред.) уже бьют врага на поле боя.

На видео показаны несколько эпизодов точных попаданий "Байрактаоров" по российским танкам.

24 июня волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Турецкая компания Baykar решила бесплатно передать эти беспилотники Украине, вместо этого волонтеры купили космический спутник для ВСУ.

6 сентября Притула показал три "Байрактара", подаренные турецкой компанией. Они получили названия "Ковінька", "Халепа" и "Трясця".

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Оксана Житнюк

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