В Пентагоне не подтверждают "захват" Соледара россиянами: Идут тяжелые бои
В Пентагоне опровергли заявления россиян о якобы захвате Соледара наемниками ЧВК Вагнера и подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают оказывать сопротивление. Об этом сказал спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге 12 января.
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"Мы действительно видим интенсивные и тяжелые бои вокруг Соледара и, конечно, Бахмута, так как это относительно близко. Мы не можем подтвердить какие-либо сообщения, что Соледар взят российскими войсками", – сказал Райдер.
Он подчеркнул, что такая информация распространялась в медиа (российских пропагандистских ресурсах, – ред.), и там утверждалось, якобы город захватили "вагнеровцы".
"Но мы знаем, что украинцы продолжают операции на окраинах Соледара и оказывают сопротивление", – сказал представитель Пентагона.
Он добавил, что сейчас Штаты сфокусированы на том, чтобы работать с Украиной и мировым сообществом в вопросе предоставления необходимого сейчас ВСУ вооружения.
- 9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм. На этой неделе на восточном фронте произошло 355 боевых столкновений – противник пытается окружить и разгромить группировку ВСУ.
- За сутки украинская артиллерия в районе Соледара уничтожила более сотни оккупантов.
- Зеленский заверил, что подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.
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