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В Пентагоне не подтверждают "захват" Соледара россиянами: Идут тяжелые бои

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 00:32
В Пентагоне не подтверждают
Иллюстративное фото - ЕРА

В Пентагоне опровергли заявления россиян о якобы захвате Соледара наемниками ЧВК Вагнера и подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают оказывать сопротивление. Об этом сказал спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге 12 января.

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"Мы действительно видим интенсивные и тяжелые бои вокруг Соледара и, конечно, Бахмута, так как это относительно близко. Мы не можем подтвердить какие-либо сообщения, что Соледар взят российскими войсками", – сказал Райдер.

Он подчеркнул, что такая информация распространялась в медиа (российских пропагандистских ресурсах, – ред.), и там утверждалось, якобы город захватили "вагнеровцы".

"Но мы знаем, что украинцы продолжают операции на окраинах Соледара и оказывают сопротивление", – сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что сейчас Штаты сфокусированы на том, чтобы работать с Украиной и мировым сообществом в вопросе предоставления необходимого сейчас ВСУ вооружения.

  • 9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм. На этой неделе на восточном фронте произошло 355 боевых столкновений – противник пытается окружить и разгромить группировку ВСУ.
  • За сутки украинская артиллерия в районе Соледара уничтожила более сотни оккупантов.
  • Зеленский заверил, что подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.

Смотрите также: Почему для РФ так важно захватить Соледар и зачем за него держаться ВСУ – видео LIGA.net

Оксана Житнюк
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пентагон война Соледар
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