Соледар. Украинская артиллерия уничтожила более сотни россиян за сутки – ВСУ

Россияне продолжают непрерывные штурмы на Бахмутском направлении, но несут большие потери – в результате успешной работы украинской артиллерии за эти сутки убиты более 100 оккупантов в районе Соледара. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Он сообщил, что в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, и за сутки россияне 91 раз ударили по городу из артиллерии, однако и украинская артиллерия сейчас сосредотачивает усилия на том, чтобы максимально выбить врага.

"Удачными ударами наших артиллеристов уничтожено более 100 оккупантов за эти сутки", – сообщил Череватый.

Он подчеркнул, что россияне продолжают попытки непрерывно штурмовать на Бахмутском направлении и завладеть инициативой на этом участке фронта, но прорвать оборону ВСУ им не удается.

По словам Череватого, у россиян есть "где-то небольшие тактические успехи", но при этом они несут большие потери и "не то что очень далеки от своей цели, а близки к системному кризису в ведении своих боевых действий". Об этом свидетельствует и смена командования в армии РФ, подчеркнул спикер ВСУ.

Комментируя попытки россиян отрезать ВСУ от снабжения, Череватый сказал, что украинские силы практически ежесуточно меняют маршруты и пытаются делать это максимально скрытно.

"На нас играет то, что это наша земля, мы знаем намного лучше местность, и за нас местное население <…> Это позволяет нам быть более скрытными, более мобильными и лучше обеспечивать свою логистику и доставку боеприпасов", – сказал Череватый.

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Оксана Житнюк

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