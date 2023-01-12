Зеленский после заседания Ставки: Защитников Бахмута и Соледара обеспечим всем необходимым

По результатам заседания Ставки верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский заверил, что подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.

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На заседании обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре.

"Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно", – написал Зеленский.

Также на заседании говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и приступили к мощному штурму.

Соледар на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта, заявили в ВСУ.

Сегодня в Минобороны сообщили, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, но прорвать оборону ВСУ и захватить город оккупанты не могут.

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Вадим Ребрина

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