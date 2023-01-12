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Зеленский после заседания Ставки: Защитников Бахмута и Соледара обеспечим всем необходимым

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 17:15
Зеленский после заседания Ставки: Защитников Бахмута и Соледара обеспечим всем необходимым - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

По результатам заседания Ставки верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский заверил, что подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.

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На заседании обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре.

"Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно", – написал Зеленский.

Также на заседании говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров.

Смотрите также: Почему для россиян так важно захватить Соледар и какой смысл за него держаться для ВСУ — видео LIGA.net

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ставка бахмут Соледар
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