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Сенатор-республиканец: Байден должен поставить Украине танки — победа нужна в 2023 году

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 09:22
Сенатор-республиканец: Байден должен поставить Украине танки — победа нужна в 2023 году - Фото
Линдси Грэм (Фото: EPA)

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что президент США Джо Байден должен поставить Украине американские танки. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, крайне важно, чтобы администрация Байдена поставила Украине современные тяжелые танки из США, так как это побудит других западных союзников передать свои.

Он отметил, что с западной тяжелой бронетехникой Украина сможет выбить российских оккупантов со своей земли. 

"Без них эта война будет продолжаться, принося страдания Украине и миру. Современные тяжелые танки незаменимы в этом деле", — написал Грэм. 

Политик подчеркнул, что целью США в 2023 году должно стать обеспечение Украины вооружениями, которые нужны для прекращения российской оккупации. 

Украина давно ведет дискуссии с союзниками о предоставлении танков западного образца. В частности, речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard 2. Также о возможной поставке танков Challenger 2 заявляли в Великобритании. Пока Вашингтон и Берлин отказываются давать официальное согласие на поставки, ссылаясь на технические и политические причины, а Киев продолжает переговоры с партнерами. 

Читайте также: У Байдена по-прежнему исключают поставку танков Abrams Украине. Причины "технические" — WP 

Дмитро Гриниченко
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