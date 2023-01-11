Сенатор-республиканец: Байден должен поставить Украине танки — победа нужна в 2023 году
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что президент США Джо Байден должен поставить Украине американские танки. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, крайне важно, чтобы администрация Байдена поставила Украине современные тяжелые танки из США, так как это побудит других западных союзников передать свои.
Он отметил, что с западной тяжелой бронетехникой Украина сможет выбить российских оккупантов со своей земли.
"Без них эта война будет продолжаться, принося страдания Украине и миру. Современные тяжелые танки незаменимы в этом деле", — написал Грэм.
Политик подчеркнул, что целью США в 2023 году должно стать обеспечение Украины вооружениями, которые нужны для прекращения российской оккупации.
- На прошлой неделе партнеры объявили о поставках Украине качественно нового оружия: французских колесных танков AMC-10RC, американских БМП Bradley и немецких Marder.
- Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки.
- Польша пока может передать Украине несколько Leopard, до десяти штук — представитель Дуды.
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