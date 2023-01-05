У Байдена по-прежнему исключают поставку танков Abrams Украине. Причины технические — WP

Администрация президента США Джо Байдена по-прежнему исключает поставку танков Abrams M2 Украине, причины — технические. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.

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По его словам, американские танки весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью.

Чиновник отметил, что Abrams также подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания.

Издание пишет — танки настолько тяжелые, что 45-му президенту Дональду Трампу отказали в планах включить их в празднование Дня независимости США в 2019 году, так как их гусеницы из стальных пластин разрушат городские улицы.

Ранее Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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