UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Байдена по-прежнему исключают поставку танков Abrams Украине. Причины технические — WP

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 08:23
У Байдена по-прежнему исключают поставку танков Abrams Украине. Причины технические — WP - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Администрация президента США Джо Байдена по-прежнему исключает поставку танков Abrams M2 Украине, причины — технические. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Вашингтоне. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, американские танки весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью.

Чиновник отметил, что Abrams также подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания.

Издание пишет — танки настолько тяжелые, что 45-му президенту Дональду Трампу отказали в планах включить их в празднование Дня независимости США в 2019 году, так как их гусеницы из стальных пластин разрушат городские улицы.

Ранее Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ.

Читайте также: Данилов о танках для ВСУ: Если Шольц хочет войны с РФ под Берлином, может продолжать игру

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военная помощь джо байден Abrams
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 