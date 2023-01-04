США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Он может включать больше HIMARS
04.01.2023, 21:20
Джон Кирби (Фото - скриншот из видеотрансляции)
США в ближайшее время намерены предоставить Украине новую военную помощь, которая может включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает DW.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Согласно сообщению, Кирби говорил о "ближайших днях или неделях".
- Также Франция сегодня решила передать Украине легкие танки AMX-10 RC и бронированные машины Bastion.
Читайте также: Минобороны впервые показало французского "брата" HIMARS – LRU M270: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии