США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Он может включать больше HIMARS

США в ближайшее время намерены предоставить Украине новую военную помощь, которая может включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает DW.

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Согласно сообщению, Кирби говорил о "ближайших днях или неделях".

Также Франция сегодня решила передать Украине легкие танки AMX-10 RC и бронированные машины Bastion.

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Вадим Ребрина

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