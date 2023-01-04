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США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Он может включать больше HIMARS

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 21:20
США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Он может включать больше HIMARS - Фото
Джон Кирби (Фото - скриншот из видеотрансляции)

США в ближайшее время намерены предоставить Украине новую военную помощь, которая может включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает DW.

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Согласно сообщению, Кирби говорил о "ближайших днях или неделях".

  • Также Франция сегодня решила передать Украине легкие танки AMX-10 RC и бронированные машины Bastion. 

Читайте также: Минобороны впервые показало французского "брата" HIMARS – LRU M270: видео

Вадим Ребрина
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США HIMARS
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