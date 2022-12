Минобороны впервые показало французского "брата" HIMARS – LRU M270: видео

Минобороны впервые опубликовало видео с реактивной системой залпового огня LRU M270, которую Украине передала Франция.

"Говорят, что все сказки заканчиваются свадьбой, а все видеоклипы заканчиваются стрельбой HIMARS. Впервые на экране: LRU/M270A1 после отправки рашистам адских подарков. Внимание! Несмотря на длинные выходные и праздники, скоро будет больше", – сказано в сообщении Минобороны.

They say all fairy tales end with a wedding, and all video clips end with HIMARS firing.

For the first time on screen: LRU/M270A1 after sending the ruscists some hellish gifts.

Watch out! Despite the long weekends and holidays, there will be more soon. pic.twitter.com/5ls5m5BdLQ