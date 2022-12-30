Минобороны впервые показало французского "брата" HIMARS – LRU M270: видео
30.12.2022, 16:17
LRU M270 (Фото: Twitter Алексея Резникова)
Минобороны впервые опубликовало видео с реактивной системой залпового огня LRU M270, которую Украине передала Франция.
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"Говорят, что все сказки заканчиваются свадьбой, а все видеоклипы заканчиваются стрельбой HIMARS. Впервые на экране: LRU/M270A1 после отправки рашистам адских подарков. Внимание! Несмотря на длинные выходные и праздники, скоро будет больше", – сказано в сообщении Минобороны.
They say all fairy tales end with a wedding, and all video clips end with HIMARS firing.— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 30, 2022
For the first time on screen: LRU/M270A1 after sending the ruscists some hellish gifts.
Watch out! Despite the long weekends and holidays, there will be more soon. pic.twitter.com/5ls5m5BdLQ
Справка. Реактивная система залпового огня LRU M270 – французский модернизированный аналог М270 MLRS на гусеничной платформе.
- 29 ноября в Минобороны сообщили, что Франция передала Украине РСЗО LRU M270.
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