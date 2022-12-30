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Минобороны впервые показало французского "брата" HIMARS – LRU M270: видео

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 16:17
Минобороны впервые показало французского
LRU M270 (Фото: Twitter Алексея Резникова)

Минобороны впервые опубликовало видео с реактивной системой залпового огня LRU M270, которую Украине передала Франция.

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"Говорят, что все сказки заканчиваются свадьбой, а все видеоклипы заканчиваются стрельбой HIMARS. Впервые на экране: LRU/M270A1 после отправки рашистам адских подарков. Внимание! Несмотря на длинные выходные и праздники, скоро будет больше", – сказано в сообщении Минобороны.

Справка. Реактивная система залпового огня LRU M270 – французский модернизированный аналог М270 MLRS на гусеничной платформе.
  • 29 ноября в Минобороны сообщили, что Франция передала Украине РСЗО LRU M270.
Вадим Ребрина
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РСЗО LRU
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