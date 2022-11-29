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В Украину приехал "брат" HIMARS. Франция передала реактивную систему LRU M270 – Резников

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29.11.2022, 14:23
В Украину приехал
Алексей Резников (Фото: EPA)

Франция передала Украине реактивную систему залпового огня LRU M270. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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"В Украину приехал четвертый брат в семье Long Hand ("семейство длинной руки", так называют дальнобойные системы. – Ред.), LRU из Франции! Армия Украины теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага", – написал Резников.

Реактивная система залпового огня LRU M270 – французский модернизированный аналог HIMARS на гусеничной платформе.

В Украину приехал "брат" HIMARS. Франция передала реактивную систему LRU M270 – Резников

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников франция РСЗО военная помощь HIMARS LRU M270
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