В Украину приехал "брат" HIMARS. Франция передала реактивную систему LRU M270 – Резников

Франция передала Украине реактивную систему залпового огня LRU M270. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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"В Украину приехал четвертый брат в семье Long Hand ("семейство длинной руки", так называют дальнобойные системы. – Ред.), LRU из Франции! Армия Украины теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага", – написал Резников.

Реактивная система залпового огня LRU M270 – французский модернизированный аналог HIMARS на гусеничной платформе.

20 ноября Франция заявила о поставке Украине двух зенитных батарей Crotale.

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Наталія Медведєва

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