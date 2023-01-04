Байден подтвердил, что вопрос боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ обсуждается

Президент США Джо Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ. Об этом в Twitter сообщила журналистка Bloomberg из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.

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29 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на ознакомленных с вопросом неназванных собеседников сообщило, что США обдумывают передачу Украине боевых машин Bradley, однако окончательное решение пока не принято.

СПРАВКА. Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя из машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке. По официальным и открытым данным, Украина даже не запрашивала Bradley у союзников, однако в сентябре российские пропагандисты уже заранее заявили об их "уничтожении" армией РФ на поле боя.

Министр обороны Резников среди приоритетов на 2023 год выделил привлечение западных самолетов, танков, оружия, работающего на дальние расстояния.

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Вадим Ребрина

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