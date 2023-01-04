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Байден подтвердил, что вопрос боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ обсуждается

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 22:37
Байден подтвердил, что вопрос боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ обсуждается - Фото
Bradley (Фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ. Об этом в Twitter сообщила журналистка Bloomberg из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.

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29 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на ознакомленных с вопросом неназванных собеседников сообщило, что США обдумывают передачу Украине боевых машин Bradley, однако окончательное решение пока не принято.

СПРАВКА. Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя из машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке. 

По официальным и открытым данным, Украина даже не запрашивала Bradley у союзников, однако в сентябре российские пропагандисты уже заранее заявили об их "уничтожении" армией РФ на поле боя.

  • Министр обороны Резников среди приоритетов на 2023 год выделил привлечение западных самолетов, танков, оружия, работающего на дальние расстояния.

Читайте также: Достигнутые с США договоренности усилят ВСУ по основным направлениям – Зеленский

Вадим Ребрина
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джо байден
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