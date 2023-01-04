Байден подтвердил, что вопрос боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ обсуждается
Президент США Джо Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ. Об этом в Twitter сообщила журналистка Bloomberg из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.
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29 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на ознакомленных с вопросом неназванных собеседников сообщило, что США обдумывают передачу Украине боевых машин Bradley, однако окончательное решение пока не принято.
СПРАВКА. Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя из машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.
По официальным и открытым данным, Украина даже не запрашивала Bradley у союзников, однако в сентябре российские пропагандисты уже заранее заявили об их "уничтожении" армией РФ на поле боя.
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