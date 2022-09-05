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Минобороны: Россияне "уничтожают" на юге западную военную технику, которой нет у ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 22:38
Минобороны: Россияне
Танк Leopard 2 A7 (фото – Bundeswehr, Marco Dorow)

Российские пропагандисты поспешили с очередными фейками о якобы уничтожении украинской тяжелой военной техники армией РФ и "уничтожили" БМП и танки, которых нет на вооружении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

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"Опережающая ложь. Российские пропагандисты сообщают об уничтоженных БМП M2 Bradley и танков Leopard 2A4 на юге Украины. Однако решение предоставить Украине это оборудование не принято", – сказано в сообщении украинского оборонного ведомства.

СПРАВКА. Танк Leopard 2A4 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь, в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место. Украина ждет от канцлера Германии Олафа Шольца отмашки на прямые поставки танков Leopard 2 для ВСУ.

БМП M2 Bradley отсутствуют на вооружении ВСУ, и, по официальным данным, Украина даже не запрашивала их у союзников. Тем не менее, в Минобороны РФ 4 сентября заявили, что "уничтожили" сразу четыре таких БМП.
  • С появлением на вооружении ВСУ американских дальнобойных ракетных систем HIMARS в РФ неоднократно заявляли о якобы уничтожении их российской армией. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что HIMARS "не оказывают существенного влияния на ситуацию" и "перемалываются в боях".
  • В конце августа в Минобороны Украины сообщили, что ни одна пусковая установка реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II не выведена из строя российскими оккупантами. 

Читайте также: ВСУ используют муляжи HIMARS из дерева, чтобы обманывать россиян – The Washington Post

Оксана Житнюк
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бмп минобороны рф Leopard Bradley
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