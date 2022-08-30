ВСУ используют муляжи HIMARS из дерева, чтобы обманывать россиян — The Washington Post
Вооруженные Силы Украины используют муляжи ракетных установок HIMARS из дерева, чтобы обманывать россиян и заставлять их тратить ракеты на ложные цели. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских и американских высокопоставленных чиновников.
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Деревянные HIMARS заставили россиян безрезультатно тратить дорогие крылатые ракеты большой дальности — ложные цели невозможно отличить от настоящих батарей через объективы российских беспилотников.
За несколько недель в полевых условиях россияне ударили ракетами "Калибр" по ложным целям не менее десяти раз, подобный успех заставил Украину расширить производство муляжей для более широкого использования, сказал анонимный украинский чиновник.
Ложные цели являются частью ассиметричной тактики Украины, которую ВСУ используют для отражения атаки более крупного и оснащенного противника.
Уничтожение копий HIMARS может частично объяснить хвастливые отчеты россиян о якобы массовом уничтожении западного оружия, в частности, упомянутых ракетный систем, констатирует издание.
"Они утверждают, что поразили больше HIMARS, чем мы даже отправили. То, на что Украина пошла, чтобы защитить поставленные Западом ракетные системы, подчеркивает их важность на поле боя", — заявил неназванный американский дипломат.
Смотрите, как украинский МиГ-29 бьет ПВО оккупантов антирадарными ракетами AGM-88, а реактивная установка HIMARS "зажигает" на южном фронте.
- 24 августа США объявили о пакете помощи Украине на $3 млрд. Оружие будут закупать напрямую у производителей, поставки начнутся в ближайшие месяцы и продлятся в течение ближайших лет.
- ВСУ очень эффективно используют HIMARS, говорят в Пентагоне. США пока не дают к ним ракеты ATACMS с дальностью 300 км: в Пентагоне считают, что еще хватает целей в пределах 80 км, а потому надо сконцентрироваться на GMLRS.
- Ни одна пусковая установка реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II, которые поставлены союзниками Украине, не выведена из строя российскими оккупантами, заявляли в Минобороны.
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