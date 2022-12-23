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Достигнутые с США договоренности усилят ВСУ на основных направлениях – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 16:21
Достигнутые с США договоренности усилят ВСУ на основных направлениях – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Результатом визита в Вашингтон стало достижение "стратегических договоренностей, которые в ближайшие месяцы усилят Силы обороны на ключевых направлениях". Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Достигнутые между Украиной и США стратегические договоренности в ближайшие месяцы однозначно усилят украинские Силы обороны на ключевых направлениях, сказал Зеленский в выступлении на конференции послов Украины "Война и новые горизонты в мире".

Президент отметил, что во время его поездки в США Украина получила существенное усиление системы ПВО, также было согласовано в Конгрессе выделение Украине на следующий год около $45 млрд.

Зеленский призвал дипломатов рассматривать результаты этого визита "как очень важный ориентир" и как "заданную планку", поскольку у него самого, как он напомнил, "нет возможности проводить зарубежные визиты".

Смотрите также: Историческая речь Зеленского в Конгрессе США – полный текст и видео выступления

Сергій Бережний
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