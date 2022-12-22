UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден пытался понять взгляды Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах — WP

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 11:07
Байден пытался понять взгляды Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах — WP - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: пресс-служба президента Украины)

На встрече 21 декабря президент США Джо Байден пытался понять взгляды президента Владимира Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам чиновника, администрация Байдена стремилась обсудить взгляды Зеленского на дипломатию.

"Где он и что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции, чтобы мы могли ускорить появление стола переговоров", — сказал представитель Белого дома.

Одновременно он отметил, что США не будут указывать Украине, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начинаться или какими должны быть ее красные линии — решения должна принимать Украина.

На встрече Байден спросил о текущих мыслях Зеленского, как должно выглядеть потенциальное урегулирование. 

"Сейчас это своего рода академическая дискуссия, поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре", — подчеркнул чиновник.

Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь

Смотрите также: Историческая речь Зеленского в Конгрессе США — полный текст и видео выступления

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война переговоры с россией джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 