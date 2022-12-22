Байден пытался понять взгляды Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах — WP
На встрече 21 декабря президент США Джо Байден пытался понять взгляды президента Владимира Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
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По словам чиновника, администрация Байдена стремилась обсудить взгляды Зеленского на дипломатию.
"Где он и что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции, чтобы мы могли ускорить появление стола переговоров", — сказал представитель Белого дома.
Одновременно он отметил, что США не будут указывать Украине, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начинаться или какими должны быть ее красные линии — решения должна принимать Украина.
На встрече Байден спросил о текущих мыслях Зеленского, как должно выглядеть потенциальное урегулирование.
"Сейчас это своего рода академическая дискуссия, поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре", — подчеркнул чиновник.
Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.
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