Байден пытался понять взгляды Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах — WP

На встрече 21 декабря президент США Джо Байден пытался понять взгляды президента Владимира Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

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По словам чиновника, администрация Байдена стремилась обсудить взгляды Зеленского на дипломатию.

"Где он и что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции, чтобы мы могли ускорить появление стола переговоров", — сказал представитель Белого дома.

Одновременно он отметил, что США не будут указывать Украине, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начинаться или какими должны быть ее красные линии — решения должна принимать Украина.

На встрече Байден спросил о текущих мыслях Зеленского, как должно выглядеть потенциальное урегулирование.

"Сейчас это своего рода академическая дискуссия, поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре", — подчеркнул чиновник.

Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.

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Дмитро Гриниченко

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