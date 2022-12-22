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Сейчас он скажет "да": Байден ответил, можно ли передать Украине оружие любой дальности

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 02:19
Сейчас он скажет
Байден (Фото - ОП)

Украине пришлось долго добиваться поставок передовых западных вооружений, потому что никто из членов НАТО не хотел и не хочет воевать с Россией, пояснил президент США Джо Байден на брифинге по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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Журналист отметила, что раньше передача Украине боеприпасов дальнего действия воспринималась на Западе как "повод для эскалации", но теперь Украина такое оружие получает. В связи с этим, спросила она, возможно ли теперь дать Украине "любое оружие", чтобы она могла эффективно освободить свои территории.

"Сейчас он скажет "да", – пошутил в ответ Байден, кивнув на Зеленского. 

 "Я согласен!" – тут же сказал Зеленский.

Байден ответил на вопрос, указав, что США с самого начала оказывали и оказывают Украине беспрецедентную поддержку, размер которой сейчас превысил $20 млрд. При этом он дал понять, что оказание помощи Украине требовало и требует постоянного согласования позиций с союзниками по НАТО, и по мере изменения ситуации на поле боя мнения союзников существенно изменились в пользу усиления помощи Украине.

"Я провел сотни часов в разговорах с глазу на глаз с лидерами союзников, чтобы выработать общий подход", – сказал Байден. 

Он подчеркнул, что никто на Западе не хотел и не хочет вступать в военное противостояние с Россией, поэтому ситуация менялась так медленно. Но подходы все-таки меняется, отметил президент США, и свидетельством этого является в том числе новый пакет военной помощи

В итоговых выступлениях на брифинге Байден и Зеленский заявили, что Украина и США будут и дальше вместе противостоять агрессии России.

  • 21 декабря Зеленский приехал в США, у него запланированы встреча с президентом США Джо Байденом и выступление перед Конгрессом.
  • Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.
  • Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Читайте также: Пелоси о визите Зеленского в США: Он абсолютный герой, у Украины двухпартийная поддержка

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский джо байден военная помощь
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