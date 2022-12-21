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Зеленский передал Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута и отвезет ответный подарок

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21.12.2022, 22:26
Зеленский передал Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута и отвезет ответный подарок - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский передал президенту США Джо Байдену награду от военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Это произошло во время общения президентов в Овальном кабинете.

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Зеленский вручил Байдену награду от бойца, капитана батареи HIMARS, который воюет в Бахмуте.

"Один настоящий герой, капитан, попросил меня передать его награду президенту Байдену, – сказал Зеленский. – Он очень смелый, и он сказал: "Дайте это очень храброму президенту". И я хочу дать это вам".

"Незаслуженно, но очень ценно, спасибо", – сказал Байден.

Зеленский передал Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута и отвезет ответный подарок

Президент также передал Байдену письмо от этого военного.

Президент США спросил, как зовут этого бойца.

"Павло", – ответил Зеленский.

Байден поблагодарил Зеленского и сказал, что взамен отправит украинскому капитану командную монету США.

"Ну, у нас здесь есть традиция, и я передам ее ему. Мой сын, который воевал в Ираке, у них есть так называемая командная монета", – сказал президент США и повторил, что награда от бойца ВСУ – большая честь для него.

Зеленский передал Байдену слова капитана ВСУ о том, что HIMARS спасли много жизней украинцев.

В Офисе президента сообщили, что Зеленский привез президенту Байдену награду "Крест боевых заслуг".

СПРАВКА. Крест боевых заслуг – государственная награда, знак отличия президента Украины, установленный для награждения военнослужащих ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником.
  • Ранее Зеленский написал, что прибыл в Вашингтон, "чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку, а также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы".

Читайте также: Самая горячая точка войны. Зеленский приехал в Бахмут и наградил бойцов – видео

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский бахмут джо байден
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