Зеленский доволен результатом визита в США. Встреча с Байденом была искренней — CNN

Президент Владимир Зеленский остался доволен результатом визита в США, а встреча с американским лидером Джо Байденом была искренней. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источник из окружения главы государства.

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По его словам, у Зеленского была "искренняя и поддерживающая" встреча с Байденом. Он отметил, что украинский президент доволен результатом визита в Вашингтон.

"Его встреча с президентом Байденом были искренней и поддерживающей. Совместная сессия прошла великолепно, он почувствовал реальную двухпартийную поддержку", — заявили у Зеленского.

Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.

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Дмитро Гриниченко

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