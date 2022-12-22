Зеленский доволен результатом визита в США. Встреча с Байденом была искренней — CNN
Президент Владимир Зеленский остался доволен результатом визита в США, а встреча с американским лидером Джо Байденом была искренней. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источник из окружения главы государства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, у Зеленского была "искренняя и поддерживающая" встреча с Байденом. Он отметил, что украинский президент доволен результатом визита в Вашингтон.
"Его встреча с президентом Байденом были искренней и поддерживающей. Совместная сессия прошла великолепно, он почувствовал реальную двухпартийную поддержку", — заявили у Зеленского.
Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.
- Зеленский передал Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута и отвезет ответный подарок. Байден считает, что Зеленский продемонстрировал последовательность и настойчивость в отстаивании интересов своей страны, и тем убедил его, что Америка должна помогать Украине всем, чем только можно.
- Украине пришлось долго добиваться поставок передовых западных вооружений, потому что никто из членов НАТО не хотел и не хочет воевать с Россией, заявил Байден.
- "Самое главное — победить россиян". Как в Конгрессе реагировали на выступление Зеленского.
Смотрите также: Историческая речь Зеленского в Конгрессе США — полный текст и видео выступления
Комментарии