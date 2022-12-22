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Зеленский доволен результатом визита в США. Встреча с Байденом была искренней — CNN

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 08:53
Зеленский доволен результатом визита в США. Встреча с Байденом была искренней — CNN - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский остался доволен результатом визита в США, а встреча с американским лидером Джо Байденом была искренней. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источник из окружения главы государства.

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По его словам, у Зеленского была "искренняя и поддерживающая" встреча с Байденом. Он отметил, что украинский президент доволен результатом визита в Вашингтон. 

"Его встреча с президентом Байденом были искренней и поддерживающей. Совместная сессия прошла великолепно, он почувствовал реальную двухпартийную поддержку", — заявили у Зеленского. 

Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь

Смотрите также: Историческая речь Зеленского в Конгрессе США — полный текст и видео выступления

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский США война военная помощь джо байден
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