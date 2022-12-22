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Байден о Зеленском: Этот парень последователен, мы сделаем все, чтобы помочь его стране

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 01:33
Байден о Зеленском: Этот парень последователен, мы сделаем все, чтобы помочь его стране - Фото
Зеленский и Байден (Фото - скриншот из трансляции)

Президент США Джо Байден считает, что Владимир Зеленский продемонстрировал последовательность и настойчивость в отстаивании интересов своей страны, и тем убедил его, что Америка должна помогать Украине всем, чем только можно. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров в Вашингтоне.

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Отвечая на вопрос журналиста, Байден сказал, что для него в политике важно видеть собеседника, чтобы оценить его человеческие качества. Именно поэтому так важно, что они с Зеленским лично встретились в Вашингтоне, а не обменялись очередным звонком или поговорили по видеосвязи.

"Я делаю выводы о любом лидере на основе того, что и как он говорит, насколько он последователен. И я четко вижу, что вот этот парень вполне последователен", – сказал Байден и указал на Зеленского. 

Он подчеркнул, что Зеленский "придерживается своего подхода, хочет добиться успеха для своей страны". 

"Поэтому мы сделаем все, что в нашей власти, для того, чтобы он этого успеха добился", – сказал Байден.

В итоговых выступлениях на брифинге Байден и Зеленский заявили, что Украина и США будут и дальше вместе противостоять агрессии России.

  • 21 декабря Зеленский приехал в США, у него запланированы встреча с президентом США Джо Байденом и выступление перед Конгрессом.
  • Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.
  • Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский помощь Украине джо байден
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