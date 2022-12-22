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Сенат США проголосовал за бюджет на 2023 год с выделением $44,9 млрд для Украины

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22.12.2022, 21:47
Сенат США проголосовал за бюджет на 2023 год с выделением $44,9 млрд для Украины - Фото
Сенат США (Фото - EPA)

Сенат США проголосовал за проект бюджета федерального правительства до сентября 2023 года, в котором предусмотрены $44,9 млрд на помощь Украине. Об этом сообщает TheHill.

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Принятый проект бюджета в объеме $1,7 трлн финансирует федеральное правительство и включает финансирование военной и экономической помощи  Украине в размере $44,9 млрд.

Проект предоставляет $19,8 млрд на вооружение и оснащение ВСУ и союзников по НАТО и $12,9 млрд на стабилизацию экономики Украины и восполнение дефицита ее бюджета.

Сегодня Конгресс США также проголосовал за поправку в бюджет о передаче доходов от арестованных активов российских олигархов народу Украины.

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Сергій Бережний
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бюджет США сенат сша помощь Украине
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