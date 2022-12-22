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Конгресс США внес в бюджет пункт о передаче Украине доходов от конфискованных активов РФ

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22.12.2022, 21:03
Конгресс США внес в бюджет пункт о передаче Украине доходов от конфискованных активов РФ - Фото
Линдси Грэм (Фото: EPA)

Конгресс США проголосовал за поправку о передаче доходов от арестованных активов российских олигархов народу Украины. Об этом сообщает CNN

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Поправка сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма в законопроект о финансировании правительства США оговаривает возможность ареста активов российских олигархов и передачу доходов от них народу Украины. 

Грэм пояснил, что "поправка дает возможность Министерству юстиции через Государственный департамент переводить доходы от арестованных активов олигархов или организаций, которые находятся под санкциями, народу Украины".

"Это будет подарок многострадальному народу Украины. Это будет облегчением для американских налогоплательщиков. И это будет плохой день для олигархов", – сказал сенатор.

Сам законопроект, как ожидается, будет принят Конгрессом в ближайшее время.

  • 15 ноября Минфин США ввел санкции против одного из самых богатых российских олигархов Владимира Потанина.
  • 22 декабря Министерство финансов США обнародовало новый санкционный список, в который вошли десять российских компаний и исследовательских учреждений.
Сергій Бережний
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