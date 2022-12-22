США ввели новые санкции против России: список

Министерство финансов США обнародовало новый санкционный список, в который вошли десять российских компаний и исследовательских учреждений, связанных с судоходством. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

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В санкционный список вошли:

- Концерн Моринформсистема-Агат;

– Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов Прометей;

– АО аккумуляторная компания Ригель;

– ЗАО Центральный НИИ судового машиностроения;

– Концерн Научно-производственное объединение Аврора;

– Центральный научно-исследовательский институт электроприборов;

– ЗАО Обуховское;

– ООО Морские мостовые и навигационные системы;

– Институт океанологии им. Ширшова Российской академии наук.

Также сегодня администрация США ужесточила санкции против ЧВК Вагнера.

Вадим Ребрина

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