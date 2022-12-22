США ввели новые санкции против России: список
22.12.2022, 18:44
Американский флаг (фото — пресс-служба Минторга США)
Министерство финансов США обнародовало новый санкционный список, в который вошли десять российских компаний и исследовательских учреждений, связанных с судоходством. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
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В санкционный список вошли:
- Концерн Моринформсистема-Агат;
– Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов Прометей;
– АО аккумуляторная компания Ригель;
– ЗАО Центральный НИИ судового машиностроения;
– Концерн Научно-производственное объединение Аврора;
– Центральный научно-исследовательский институт электроприборов;
– ЗАО Обуховское;
– ООО Морские мостовые и навигационные системы;
– Институт океанологии им. Ширшова Российской академии наук.
- Также сегодня администрация США ужесточила санкции против ЧВК Вагнера.
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