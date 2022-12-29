США обдумывают поставки БМП Bradley для дополнительной помощи ВСУ – Bloomberg

В США обдумывают передачу Украине боевых машин Bradley, однако окончательное решение пока не принято. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленных с вопросом неназванных собеседников.

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Источники издания утверждают, что правительство США рассматривает возможность отправки БМП Bradley в Украину в рамках дополнительного пакета военной поддержки.

Окончательное решение еще не принято, сказал один из собеседников журналистов. Когда машины будут введены в строй, также неясно, сказали другие.

Бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований отметил, что Bradleys обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что "это, по сути, легкий танк".

"В отличие от ранее предоставленных M113, Bradley хорошо вооружен мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. В США много боемашин Bradley, хоть некоторые из них устарели и нуждаются в модернизации, поэтому запасы не являются проблемой", – сказал он.

Однако он подчеркнул, что в случае передачи Bradley потребуется несколько месяцев, чтобы поставить их на вооружение, так как нужно будет обучить экипажи и обслуживающий персонал.

"Bradley будет значительным улучшением по сравнению с нынешними украинскими боевыми машинами", – сказал американский генерал в отставке Дэвид Перкинс.

По его словам, Bradley "более чем достойный соперник" для российских БМП и ее танков Т-72.

СПРАВКА. Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя из машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке. По официальным и открытым данным, Украина даже не запрашивала Bradley у союзников, однако в сентябре российские пропагандисты уже заранее заявили об их "уничтожении" армией РФ на поле боя.

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Оксана Житнюк

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