UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США признают необходимость ВСУ бить дальше линии фронта в нынешней фазе войны – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 21:59
США признают необходимость ВСУ бить дальше линии фронта в нынешней фазе войны – Пентагон - Фото
Карим Каль (фото - Lisa Ferdinando, DOD)

США признают необходимость Украины бить дальше линии фронта и размышляют над передачей ВСУ тяжелых боевых машин. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал в Медиацентре Украина – Укринформ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"О дальнобойных ракетах: мы продолжаем слышать интересные замечания по ним. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретной – это полезно. Есть потребность достигать дальше линии фронта и, не вдаваясь в детали, я скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе, и нам стоит подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов, но я не буду решать заранее, что за система это может быть" , – сказал представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что на каждом этапе войны США совещались с украинским руководством и военными о том, какие потребности для Украины являются самыми неотложными. Разговоры о предоставлении ракет будут продолжаться, заявил Каль.

Комментируя возможность передачи Украине танков Abrams, Каль сказал, что это "очень дорогое вооружение", которое очень тяжело обслуживать.

  • 12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. Когда главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS, он ответил – "дело не только в оборудовании".
  • В декабре Times со ссылкой на собеседника в Пентагоне писало, что Штаты больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по целям на территории России.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощь пентагон война колин каль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 