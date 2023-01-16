США признают необходимость ВСУ бить дальше линии фронта в нынешней фазе войны – Пентагон
США признают необходимость Украины бить дальше линии фронта и размышляют над передачей ВСУ тяжелых боевых машин. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал в Медиацентре Украина – Укринформ.
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"О дальнобойных ракетах: мы продолжаем слышать интересные замечания по ним. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретной – это полезно. Есть потребность достигать дальше линии фронта и, не вдаваясь в детали, я скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе, и нам стоит подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов, но я не буду решать заранее, что за система это может быть" , – сказал представитель Пентагона.
Он подчеркнул, что на каждом этапе войны США совещались с украинским руководством и военными о том, какие потребности для Украины являются самыми неотложными. Разговоры о предоставлении ракет будут продолжаться, заявил Каль.
Комментируя возможность передачи Украине танков Abrams, Каль сказал, что это "очень дорогое вооружение", которое очень тяжело обслуживать.
- 12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. Когда главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS, он ответил – "дело не только в оборудовании".
- В декабре Times со ссылкой на собеседника в Пентагоне писало, что Штаты больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по целям на территории России.
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