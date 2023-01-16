США признают необходимость ВСУ бить дальше линии фронта в нынешней фазе войны – Пентагон

США признают необходимость Украины бить дальше линии фронта и размышляют над передачей ВСУ тяжелых боевых машин. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал в Медиацентре Украина – Укринформ.

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"О дальнобойных ракетах: мы продолжаем слышать интересные замечания по ним. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретной – это полезно. Есть потребность достигать дальше линии фронта и, не вдаваясь в детали, я скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе, и нам стоит подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов, но я не буду решать заранее, что за система это может быть" , – сказал представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что на каждом этапе войны США совещались с украинским руководством и военными о том, какие потребности для Украины являются самыми неотложными. Разговоры о предоставлении ракет будут продолжаться, заявил Каль.

Комментируя возможность передачи Украине танков Abrams, Каль сказал, что это "очень дорогое вооружение", которое очень тяжело обслуживать.

12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. Когда главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS, он ответил – "дело не только в оборудовании".

В декабре Times со ссылкой на собеседника в Пентагоне писало, что Штаты больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по целям на территории России.

Оксана Житнюк

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