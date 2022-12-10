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США уже не настаивают на том, чтобы Украина не била по целям на территории России – Times

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 10:54
США уже не настаивают на том, чтобы Украина не била по целям на территории России – Times - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по целям на территории России. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

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Как отмечается, позиция США изменилась после российских массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

По информации собеседника издания, Вашингтон теперь меньше обеспокоен тем, что украинские военные бьют по целям на территории РФ и что эти удары могут привести к эскалации конфликта.

"Мы не говорим Киеву: "Не наносите ударов по россиянам". Мы не можем говорить им, что делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них. Но, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции", – заявил собеседник издания в Пентагоне.

По его словам, это единственное ограничение, которое подразумевает, что Украина не должна предпринимать попытки убийства конкретных граждан России.

По данным источника Times, Киев эти условия соблюдает.

Читайте также: США не мешают Украине производить оружие, которое может бить по территории России – Остин

Наталія Медведєва
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пентагон война
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