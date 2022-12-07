Остин: США не мешают Украине производить оружие, которое может бить по территории России
США не мешают Украине производить вооружения, которыми можно наносить удары по территории России. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, цитирует его канал CNN.
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По его словам, Вашингтон не работает над тем, чтобы помешать Украине разрабатывать собственные дальнобойные средства, которые потенциально могут бить по территории страны-оккупанта.
"Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свои собственные возможности", — сказал Остин.
Ранее в Госдепе заявили, что США продолжают следовать политике, которая заключается в непредоставлении Украине наступательных вооружений, чтобы она не могла наносить удары по территории России.
- Рано утром 5 декабря 2022 года прогремели взрывы на авиабазах ВКС РФ "Энгельс" под Саратовом и "Дягилево" на окраине Рязани.
- Оккупанты обвинили Украину в "терроризме": на Банковой им ответили, как и в Воздушных силах. В украинской разведке заявили, что взрывы показывают деградацию военной инфраструктуры России.
- Западные чиновники считают, что после взрывов на аэродроме в Энгельсе России придется думать о перемещении своих стратегических бомбардировщиков.
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