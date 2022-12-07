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Остин: США не мешают Украине производить оружие, которое может бить по территории России

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 06:12
Остин: США не мешают Украине производить оружие, которое может бить по территории России - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

США не мешают Украине производить вооружения, которыми можно наносить удары по территории России. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, цитирует его канал CNN.

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По его словам, Вашингтон не работает над тем, чтобы помешать Украине разрабатывать собственные дальнобойные средства, которые потенциально могут бить по территории страны-оккупанта.

"Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свои собственные возможности", — сказал Остин.

Ранее в Госдепе заявили, что США продолжают следовать политике, которая заключается в непредоставлении Украине наступательных вооружений, чтобы она не могла наносить удары по территории России. 

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Дмитро Гриниченко
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пентагон война военная помощь Ллойд Остин
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