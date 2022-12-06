Госдеп о взрывах на аэродромах в РФ: США не давали такого оружия, Украина изобретательна

Заместительница главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не передавал Украине вооружения для ударов по аэродромам на территории РФ, но назвала украинцев "чрезвычайно" изобретательными. Об этом она сообщила в интервью CNN.

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По ее словам, никто не взял на себя ответственность за взрывы на военных аэродромах РФ 5 декабря, однако целями были стратегические бомбардировщики оккупантов, которые они используют для атак на критическую инфраструктуру.

Она отметила, что украинцы "невероятно" изобретательны и производят свои собственные беспилотники, воздушные и морские, которые показывают "невероятную" эффективность.

Нуланд подчеркнула, что США продолжают следовать политике, которая заключается в непредоставлении Украине наступательных вооружений, чтобы она могла наносить удары по территории России.

"Как я уже сказала, украинцы чрезвычайно изобретательны. Они очень усердно работают со своими собственными технологиями и собственным оборудованием", — сказала дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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