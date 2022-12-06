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Госдеп о взрывах на аэродромах в РФ: США не давали такого оружия, Украина изобретательна

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 22:11
Госдеп о взрывах на аэродромах в РФ: США не давали такого оружия, Украина изобретательна - Фото
Виктория Нуланд (Фото: EPA)

Заместительница главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не передавал Украине вооружения для ударов по аэродромам на территории РФ, но назвала украинцев "чрезвычайно" изобретательными. Об этом она сообщила в интервью CNN.

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По ее словам, никто не взял на себя ответственность за взрывы на военных аэродромах РФ 5 декабря, однако целями были стратегические бомбардировщики оккупантов, которые они используют для атак на критическую инфраструктуру. 

Она отметила, что украинцы "невероятно" изобретательны и производят свои собственные беспилотники, воздушные и морские, которые показывают "невероятную" эффективность. 

Нуланд подчеркнула, что США продолжают следовать политике, которая заключается в непредоставлении Украине наступательных вооружений, чтобы она могла наносить удары по территории России. 

"Как я уже сказала, украинцы чрезвычайно изобретательны. Они очень усердно работают со своими собственными технологиями и собственным оборудованием", — сказала дипломат. 

Смотрите также: В Энгельсе уменьшилось количество самолетов, как выглядит база РФ — спутниковые снимки 

Дмитро Гриниченко
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