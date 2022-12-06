UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Энгельсе уменьшилось количество самолетов, как выглядит база РФ — спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 16:52
В Энгельсе уменьшилось количество самолетов, как выглядит база РФ — спутниковые снимки - Фото
Аэродром в Энгельсе 6 декабря (Фото: Схемы)

На аэродроме в Энгельсе уменьшилось количество самолетов после взрывов 5 декабря. Проект "Схемы" опубликовал спутниковые снимки авиабазы РФ, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На снимках можно увидеть авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области после взрыва утром 5 декабря. На снимке от 6 декабря в 09:00 видно скопление пожарных машин, а также бомбардировщик Ту-95, который, скорее всего, был поврежден. 

Еще 4 декабря на аэродроме были 21 бомбардировщик Ту-95, шесть бомбардировщиков Ту-160, два грузовых самолета Ил-86 и один грузовой самолет Ан-124 "Руслан". 

Уже 6 декабря, после взрыва, на снимках можно увидеть, что количество самолетов уменьшилось. 

Аэродром Энгельс со спутника (Фото: Схемы)

Аэродром Энгельс со спутника (Фото: Схемы)

Читайте также: Взрывы в Энгельсе и Рязани: как ударили в сердце авиации России – и чего ждать от Кремля

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война спутниковые снимки энгельс стратегическая авиация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 