В Энгельсе уменьшилось количество самолетов, как выглядит база РФ — спутниковые снимки

На аэродроме в Энгельсе уменьшилось количество самолетов после взрывов 5 декабря. Проект "Схемы" опубликовал спутниковые снимки авиабазы РФ, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.

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На снимках можно увидеть авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области после взрыва утром 5 декабря. На снимке от 6 декабря в 09:00 видно скопление пожарных машин, а также бомбардировщик Ту-95, который, скорее всего, был поврежден.

Еще 4 декабря на аэродроме были 21 бомбардировщик Ту-95, шесть бомбардировщиков Ту-160, два грузовых самолета Ил-86 и один грузовой самолет Ан-124 "Руслан".

Уже 6 декабря, после взрыва, на снимках можно увидеть, что количество самолетов уменьшилось.

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Дмитро Гриниченко

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