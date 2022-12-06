В Энгельсе уменьшилось количество самолетов, как выглядит база РФ — спутниковые снимки
На аэродроме в Энгельсе уменьшилось количество самолетов после взрывов 5 декабря. Проект "Схемы" опубликовал спутниковые снимки авиабазы РФ, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.
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На снимках можно увидеть авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области после взрыва утром 5 декабря. На снимке от 6 декабря в 09:00 видно скопление пожарных машин, а также бомбардировщик Ту-95, который, скорее всего, был поврежден.
Еще 4 декабря на аэродроме были 21 бомбардировщик Ту-95, шесть бомбардировщиков Ту-160, два грузовых самолета Ил-86 и один грузовой самолет Ан-124 "Руслан".
Уже 6 декабря, после взрыва, на снимках можно увидеть, что количество самолетов уменьшилось.
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