РФ придется думать о перемещении стратегических бомбардировщиков после Энгельса — Reuters

Западные чиновники считают, что после взрывов на аэродроме в Энгельсе России придется думать о перемещении своих стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По словам высокопоставленных западных чиновников, взрывы внутри России на аэродромах стратегической авиации стали самыми сильными с момента начала Большой войны.

"Если это были украинцы — это действительно показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению, и это будет глубоко беспокоить россиян. Психологически, я думаю, что это наносит удар", — сказал представитель Запада.

Также чиновники уверены, что России придется подумать о перемещении дальнобойных стратегических бомбардировщиков с аэродрома в Энгельсе после взрывов 5 декабря.

"Это может привести к тому, что эти бомбардировщики будут рассредоточены по разным местам. Это, безусловно, делает россиян менее уверенными, что везде безопасно", — заявил чиновник.

Официальные лица также подчеркнули, что заявления Украины о сбитии 85% российских ракет заслуживают доверия.

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Дмитро Гриниченко

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