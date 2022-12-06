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РФ придется думать о перемещении стратегических бомбардировщиков после Энгельса — Reuters

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 23:37
РФ придется думать о перемещении стратегических бомбардировщиков после Энгельса — Reuters - Фото
Бомбардировщик Ту-95 (Фото: ресурс оккупантов)

Западные чиновники считают, что после взрывов на аэродроме в Энгельсе России придется думать о перемещении своих стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По словам высокопоставленных западных чиновников, взрывы внутри России на аэродромах стратегической авиации стали самыми сильными с момента начала Большой войны. 

"Если это были украинцы — это действительно показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению, и это будет глубоко беспокоить россиян. Психологически, я думаю, что это наносит удар", — сказал представитель Запада.

Также чиновники уверены, что России придется подумать о перемещении дальнобойных стратегических бомбардировщиков с аэродрома в Энгельсе после взрывов 5 декабря. 

"Это может привести к тому, что эти бомбардировщики будут рассредоточены по разным местам. Это, безусловно, делает россиян менее уверенными, что везде безопасно", — заявил чиновник.

Официальные лица также подчеркнули, что заявления Украины о сбитии 85% российских ракет заслуживают доверия. 

Смотрите также: В Энгельсе уменьшилось количество самолетов, как выглядит база РФ — спутниковые снимки

Дмитро Гриниченко
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война энгельс стратегическая авиация
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