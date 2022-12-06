РФ придется думать о перемещении стратегических бомбардировщиков после Энгельса — Reuters
Западные чиновники считают, что после взрывов на аэродроме в Энгельсе России придется думать о перемещении своих стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщает агентство Reuters.
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По словам высокопоставленных западных чиновников, взрывы внутри России на аэродромах стратегической авиации стали самыми сильными с момента начала Большой войны.
"Если это были украинцы — это действительно показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению, и это будет глубоко беспокоить россиян. Психологически, я думаю, что это наносит удар", — сказал представитель Запада.
Также чиновники уверены, что России придется подумать о перемещении дальнобойных стратегических бомбардировщиков с аэродрома в Энгельсе после взрывов 5 декабря.
"Это может привести к тому, что эти бомбардировщики будут рассредоточены по разным местам. Это, безусловно, делает россиян менее уверенными, что везде безопасно", — заявил чиновник.
Официальные лица также подчеркнули, что заявления Украины о сбитии 85% российских ракет заслуживают доверия.
- Рано утром 5 декабря 2022 года прогремели взрывы на авиабазах ВКС РФ "Энгельс" под Саратовом и "Дягилево" на окраине Рязани.
- Оккупанты обвинили Украину в "терроризме": на Банковой им ответили, как и в Воздушных силах. В украинской разведке заявили, что взрывы показывают деградацию военной инфраструктуры России.
- Заместительница главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не передавал Украине вооружения для ударов по аэродромам на территории РФ, но назвала украинцев "чрезвычайно" изобретательными.
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